Premetto che Mino Raiola è uno dei migliori agenti di calciatori in assoluto. È innegabile. È uno dei migliori per quello che concerne la parte prettamente economica dei suoi assistiti.Personalmente io non apprezzo molto la figura dei procuratori e degli agenti dei calciatori e anche degli intermediari.Per me non sono un bene per il movimento calcio in generale. Sono un bene per le loro tasche e per le tasche dei loro assistiti. Per carità, tutto legittimo, ma personalmente è una figura che abolirei o comunque impedirei ai procuratori di incassare commissioni dalle società, dalle intermediazioni per il trasferimento dei calciatori, così come impedirei ad un procuratore di poter in un certo senso "ricattare" una società per il rinnovo di un assistito.Per ricattare intendo il dover ingaggiare un altro calciatore di livello minore spesso e volentieri, per il rinnovo di un assistito più quotato.Detto questo, come sappiamo c'è stata una diatriba tra Massimiliano Mirabelli e Mino Raiolaquando si è discusso del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Donnarumma che ha rinnovato alle condizioni del Milan, inserendo una clausola rescissoria di 75 milioni di euro che incasserà eventualmente solo la società Milan.