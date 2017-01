Marco Verratti e' il mediano piu' forte in Europa,su questo non ci sono dubbi,ma arrivare a chiedere 100 milioni mi sembra davvero una follia,ok che il PSG non ha bisogno di cedere,visto che Nasser Al-Khelaïfi e' uno sceicco che ripiana subito il debito,qual'ora esso si presentasse.Marco Verratti ha 24 anni ed e' pronto a scaldare l'estate del calciomercato,visto che di squadre pronte a fare follie per il mediano italiano ce ne sono ben tre,una e' l'Inter che a detta di tante persone tra tv e giornali,si dice che Suning sarebbe disposto a spendere la cifra intera,un'altra societa' su Verratti e' il Manchester United,Ibrahimovic avrebbe chiamato l'ex compagno di squadra al PSG per convincerlo a scegliere il Manchester United,l'italiano e' affascinato dalla possibilita' di giocare di nuovo con lo Svedese,la terza squadra e' il Chelsea di Antonio Conte,che vorrebbe comporre nella nuova stagione la super coppia Verratti-Nainggolan un'operazione da 150 milioni di Euro.Ma la domanda e' questa,secondo voi Verratti li vale 100 milioni di Euro?

Un'altro giocatore che sta passando un momento magico e' Gianluigi Donnarumma,il suo valore e' cresciuto a dismisura a soli 17 anni il suo valore sarebbe vicino hai 100 milioni di Euro,questo e' quanto chiederebbe il Milan,appena dopo aver fatto firmare il primo contratto da professionista al giovane portiere.