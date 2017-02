Allegri a fine stagione lascia. Lo sa lui, lo so io, lo sanno tutti. Avrà visto il 4 a 0 al Barcellona ridendo e spegnendola tv al secondo gol, manco il terzo ha aspettato. E poi è tornato sul dizionario italiano-inglese.

La juve avrà contattato Spalletti con un'offerta a fine anno 2016.

Ai primi di gennaio lui avrà detto di sì. Non so se in concomitanza con il mega mercato che abbiamo fatto o se è stato così minimo proprio perchè lui non ci ha messo bocca non essendo più roba sua.

Ecco perché è stato immobile anche in uscita.

Prima però la Juve ha contattato Sarri, ma Sarri ha un contratto per cui se proprio vuole andare via deve pagare 7 milioni di euro, mentre se è ADL a cacciarlo gli riconoscerà 700 mila euro (non forse, ma true to the bone).

In quest'ambito si capisce

-perchè Luciano si stia togliendo proprio ora le rocce contro i giornalisti romani, solitamente abbastanza potenti da ribaltarti come un pedalino e quindi che che ne dica Spalletti, capaci di spaventare anche lui

-perchè abbia detto di fare lo stadio della Roma stando ben attento a dire "il NOSTRO stadio"

-perchè ovviamente abbia glissato sulla non a caso domanda sulla Juve (Roma, oltre che di giornalisti, è anche piena di Talpe)

-Non abbia messo veti su nessun giocatore