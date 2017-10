Dovevano essere due colpi strepitosi del mercato estivo juventino, gli ennesimi gioielli portati a casa dalla coppia vincente Marotta-Paratici, ma invece, per un motivo o per un altro, sono sfumati entrambi. Per fortuna, a quanto pare., a tutti gli effetti bianconero fino alle fatali visite mediche svolte al J-Medical. L'affare da circa 30 milioni avrebbe dovuto condurre il talento ex Samp alla corte di Allegri, che avrebbe potuto usufruire così della sua tecnica cristallina per molti anni, considerata l'età della punta.Nulla di serio, fortunatamente, ma una spada di Damocle a pendere sulla testa del giocatore, al quale era stata riscontrata un'aritmia definita da stress.Un mese di relax, giocatore guarito ma un enorme punto di domanda:Una domanda che i dirigenti bianconeri si sono posti e, dopo altre analisi del caso, hanno deciso di abdicare e lasciar libero il ceco. Su di lui, come due cani con un solo osso a disposizione, Inter e Roma, coi, per la gioia di Ferrero che avrà festeggiato con tanto di sciarpa blucerchiata in testa. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE