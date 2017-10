Da VivoPerLei,

tearsof5may scrive:

Dopo sei anni di dominio bianconero, nonostante siano passati poco meno di due mesi dall'inizio della stagione, gli antijuventini di professione, tifosi dell'altro calcio italiano, si preparano a festeggiare con poco meno di sei mesi dalla fine delle ostilità, la chiusura del ciclo juventino e l'avvento delle nuove forze del calcio italiano.Tutti questi anni pare che non abbiano insegnato nulla agli odiatori seriali della più forte squadra italiana di tutti i tempi.Siamo ancora all'inizio, e nonostante ciò i soliti commentatori hanno assegnato trofei e vittorie illusorie; vaticini figli dell'antipatia, talvolta del vero e proprio odio, che costoro nutrono nei confronti della vecchia Signora.Peccato che ciò che conta accadrà a maggio, e per la sfortuna dei più, in quel period, quasi sempre, vinciamo noi.Ma andiamo con ordine.