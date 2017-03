A fronte di soli 3 rigori a favore, di rigori o gol negati in partite in cui si è perso (Milan, Fiorentina) o pareggiato (Udinese), da parte della triade Milan, Inter, Napoli, la Roma solo in parte si è chiamata fuori, è oramai stato deciso che la Juve ruba, insomma sta in cima alla classifica non per merito ma per favori arbitrali.

E allora, da parte dei tifosi di queste 4 squadre sarebbe carino sapere come dovrebbe essere la classifica reale:

dovrebbe esser primo il milan, che è fuori dall'europa dacchè sulla panchina aveva ancora Allegri? Che ha una rosa che da sola vale quanto tutto Higuain e Dybala?

Che nel mese di gennaio ha perso contro tutto e tutti?

Ed ha oltre 20 punti di distacco?

O dell'Inter che in europa, quella B, ci arriva salvo prendere scoppole da squadre semi dilettanti istraelite, e viene eliminata dai gironi, una squadra con 4coppedei campioni nella sua storia, dal Southampton?

Che prende 7tiri in porta contro uno sventati per miracolo dal portiere, che fa faville contro l'Atalanta come se avesse vinto contro il Madrid, e poi le prende senza ahi nè bau dalla Roma regolata senza troppe chiacchiere dalla Juve e mandata a casa con la coda tra le gambe nello scontro diretto?

Meriterebbe invece il Napoli che prende 6 sberle a 2 dal Madrid ed a stento va oltre i gironi? Che le prende dal villareal e vien fatto fuori dall'E.L o vien presa a sberle dal palermo od altre squadrette di seconda fascia in serie a ed è a 10 punti dalla prima?

La Roma? Presa a schiaffi dal Lione battuto in 10, con un rigore contro, dalla Juve?

Chi è o sarebbe questo squadrone superiore a quello juventino che è tenuto dietro dalla juveladrona?