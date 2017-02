Non credo alle parole sentite,ma anche a quello che si dice dopo un gol in campionato da quando e' in Italia.Gabigol chiamato cosi' in patria e' riuscito a mettere a segno il suo primo "gol" in Serie A,bella azione e lui solo davanti alla porta la mette dentro,per questo si chiama Gabigol altrimenti si sarebbe chiamato Gabinongol,non credete? Ok togliendo questa divertente battuta,anche se non fa' ridere nessuno,direi che Gabigol e' secondo me un giovane al pari di molti giovani della Serie A,anzi qualcuno gioca molto piu' di lui,ma si tratta di Inter quindi una squadra che e' di un livello superiore dalle inseguitrici e quindi e' un "grande" giocatore.Non ho niente contro il giovane brasiliano,sicuramente il suo futuro sara' migliore,forse potrebbe diventare una star tra qualche anno,ma mettere la parola "grande giocatore" ad un ragazzo che mette a segno un gol a porta vuota,mi sembra davvero... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E COMMENTARE