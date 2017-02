Se dovessero trovare conferma le notizie di stampa che vogliono Andrea Pirlo pronto a tornare alla Juventus con il ruolo di ambasciatore nel mondo, una parte della tifoseria sarebbe molto perplessa poiché ritiene – considerati i trascorsi rossoneri del fuoriclasse bresciano – che il ruolo spetti all’ex capitano bianconero, ma si sa che il rapporto tra le società e le proprie bandiere molto spesso è complicato. Basti pensare al rapporto tra la Juventus e Alessandro Del Piero durato 18 anni tra trionfi – tanti – e sconfitte – poche – per poi interrompersi tra cose dette, frizioni e incomprensioni. Ora però è giunto il momento di voltare pagina, parlare, confrontarsi e chiarirsi per ritrovarsi e ripartire insieme facendo in modo che... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E COMMENTARE