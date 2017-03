Scrivo adesso, poco dopo la fine della partita e del dopo gara, già pronto alla prossima settimana, che sarà ricca di polemiche e di avvoltoi pronti a gridare allo scandalo.

94 minuti di partita che non contano nulla e 1 minuto finale che sazierà la fame di critiche di ogni giornalista e anti-tifoso... perché a nulla varrà l'ottima prestazione della Juventus e quella ancora più bella del portiere-prodigio Donnarumma quando si potrà criticare l'arbitro per il rigore dato al 94' ai bianconeri.

Ma parto dall'inizio... Durante i primi 3/4 minuti di partita ho visto un ottimo Milan e una Juventus remissiva, tanto che avevo paura vedere una partita in difesa e giocate di rimessa o contropiede da parte nostra. Poi, quasi per magia, è cambiato il registro della partita... una Juventus arrembante ha messo davvero in crisi un Milan quasi rinunciatario, a quel punto. Per 40 minuti si sono visti solo i bianconeri e il portiere milanista. 40 minuti di dominio coronati dal gol di Benatia, che si è finto centravanti. Durante questo periodo un fallo in area su Dybala è stato bellamente ignorato nonostante fosse rigore netto. Proprio nel finale del primo tempo è arrivata la beffa rossonera... al primo tiro in porta milanista della partita, infatti, Bacca riesce a segnare e, come le immagini confermano, in leggerissimo fuorigioco. Un fuorigioco impercettibile ad occhio umano e che quindi non può essere una colpa per la terna arbitrale... anche se comunque rimane un gol in fuorigioco secondo il regolamento.

Inizia il secondo tempo ed è sempre la juventus a condurre il gioco capitalizzando le azioni e scaldando in più occasioni i guantoni di Donnarumma. Fino all'uscita dal campo di Bacca il Milan è quasi inesistente. All'uscita del colombiano (55') la Juventus cerca ossessivamente il gol e lascia le maglie della difesa un po' più larghe permettendo soprattutto a Deulofeu (bel giocatore tra l'altro) di impensierire Buffon. La serata sembra maledetta per la Juve e la palla non riesce ad entrare in nessun modo. Durante il recupero però, c'è l'espulsione di Sosa per il Milan che intraprende una lenta passeggiata per uscire dal campo. L'arbitro al quel punto decide di prolungare il recupero e 18 secondi dopo il 94 minuto (il recupero iniziale era di 4 minuti) arriva il cross di Lichtsteiner che colpisce il braccio largo di De Sciglio da distanza ravvicinata (1,78 m secondo Sky)... rigore... 2-1 per la Juventus.

Ed ecco arrivare gli avvoltoi... come al solito, dai commenti del sito sembra che i bianconeri abbiano rubato la partita, nonostante, dati alla mano, abbiano dominato ampiamente sul campo. Non esiste più l'obiettività e quindi il rigore negato a Dybala sparisce senza più essere nominato... non ci si ricorda più che il gol di Bacca era in fuorigioco, per quanto minimo. Conta solo il rigore dato alla Juve.