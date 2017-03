..siamo tutti un pò stanchi..delle continue polemiche dopo ogni partita giocata dalla Juve nella quale vengono analizzate anche le differenze cromatiche che in via teorica favorirebbero i bianconeri..siamo stanchi di sentire illazioni anche dopo aver dominato una partita, essersi visti negare un rigore netto ed aver subito un gol che, a termini di regolamento, era da annullare per fuorigioco..siamo stanchi di vedere giocatori che nel post partita non fanno altro che lamentarsi ed attribuire colpe ad altri fattori invece di pensare che forse non sono degni di giocare da titolari in serie A, o sono inadatti al contesto nel quale si trovano. Siamo stanchi. Poi, non contenti, ci troviamo anche di fronte ad un gesto che, pur non confermato, anche se il "NO COMMENT" dietro al quale si è trincerato il Milan sa di ufficialità, ad affrontare episodi che hanno come sfondo solo l'inciviltà di una cultura che purtroppo non solo non sa perdere, ma non si preoccupa neanche di provare a migliorarsi guardando gli errori commessi. Se il Milan avesse veramente distrutto gli spogliatoi dello Stadium, dovrebbe essere pesantemente punito da qualcuno in Lega. Perchè certe cose non si fanno, non sono da prendere come esempio e soprattutto creano un precedente negativo dal quale poi sarà difficile non prendere spunto per compiere altri atti deplorevoli. Se si comportassero tutti così dopo una sconfitta, il Crotone (con tutto il rispetto) dovrebbe affittare le prestazioni di una compagnia di demolizioni. Così non si fa e spero che qualcuno se ne renda conto e prenda i giusti provvedimenti. Ultimi appunti per 2 protagonisti in modo differente della sfida di venerdì. Donnarumma, il migliore nei 90 minuti, il peggiore dal 91°. Sulla base di cosa dice "sempre a loro?"?? Rovina decisamente il suo finora impeccabile stile. Al contrario, Montella si è dimostrato l'unico "da Juve" con le affermazioni da vero uomo di calcio al triplice fischio. Senza cercare alibi..a differenza del resto del mondo del calcio, del quale siamo davvero stanchii... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE