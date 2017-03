Spero che salti la trattativa con Sino Europe Sports poiché questi acquirenti si sono rivelati poco seri e affidabili. Tempo fa in un articolo, il mio primo da quando ho aperto questo blog qui su vivoxlei per lei Calciomercato.com aveva caldeggiato l'ipotesi di Ferrero, quello della Nutella come nuovo proprietario del Milan visto che anni addietro Ferrero aveva mostrato un interesse per l'Ac Milan. Parliamo dell'Italiano più ricco in assoluto, o meglio la Famiglia e l'azienda Ferrero con un patrimonio di circa 22,1 miliardi di euro. Ma a parte questo, quello che conta è il progetto industriale e rendere il Milan una società Autonoma capace di "camminare con le proprie gambe" senza che la proprietà debba immettere sempre denaro nelle casse del club rossonero. Se devo essere sincero, non voglio apparire retrogrado, sarebbe preferibile che il Milan restasse in mani italiane, naturalmente se... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E COMMENTARE