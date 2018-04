Il centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo ha parlato alla stampa francese del suo passaggio in viola: "E’ stato un trasferimento a sorpresa che non mi aspettavo. Cinque o sei giorni prima della fine del mercato, mi hanno chiamato per dirmi che c’era una proposta della Fiorentina. Non ci ho pensato su nemmeno un attimo prima di accettare, perché mi ha permesso di conoscere un nuovo campionato. Ne ho parlato con Valentin Eysseric e Jordan Veretout. La Fiorentina è un grande club. E poi il mio ex club ne ha tratto giovamento anche finanziariamente".