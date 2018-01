Bryan Dabo e la Fiorentina, c'è un retroscena, svelato da butfootballclub.fr. I viola in realtà stavano seguendo l'ex centrocampista dell'Empoli Assane Dioussé, adesso in forza al Saint-Etienne. Ma siccome i "verdi" di Francia non si sono voluti privare del classe '97, allora hanno proposto ai gigliati Dabo, poi effettivamente arrivato in viola. Insomma, una sorta di "colpo" fortunato.