Sono passati sei anni da quando Salvatore Sirigu ha salutato l'Italia. Nell'estate 2011 Leonardo, allora direttore sportivo del Paris Saint-Germain, fiutò l'affare e con meno di quattro milioni di euro strappò il portiere al Palermo, portandolo nella capitale francese. A Parigi Sirigu ha vinto tanto, quattro Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Coppe di Lega e quattro Supercoppe.



CONTATTI CON LA LAZIO - Poi, nelle ultime due sessioni di mercato, due trasferimenti in prestito: prima al Siviglia, poi all'Osasuna, dove finalmente ha ritrovato continuità. E in estate un nuovo cambio è probabile: a un anno dalla scadenza del suo contratto col PSG, Sirigu è pronto a una nuova avventura. In Italia in molti stanno pensando a lui: dal Torino - alle prese col difficile riscatto di Hart dal Manchester City - al Napoli, passando anche per la Lazio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra l'entourage del portiere e i dirigenti biancocelesti, alla ricerca di un numero uno affidabile visti i continui problemi fisici di Marchetti. Nell'anno che porterà al Mondiale, Sirigu può tornare in Italia.