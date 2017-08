Un allenamento alla Rocky Balboa, con guantoni e sparring partner. Nessuna palestra, nessun ring, niente di tutto questo, visto che sullo sfondo c'è sempre un prato verde con due porte ben saldate. Il Milan si è reso protagonista di un allenamento particolare, un allenamento da combattenti, con chi, come Leo Bonucci, è entrato fin troppo nella parte, lanciando via social una sfida a Floyd Mayweather e Conor McGregor. Non è una novità, però, vedere allenamenti speciali sui campi da calcio, specialmente in estate, specialmente quando c'è una preparazione da finire, limare, ultimare. E calciomercato.com racconta, con un nuovo video, chi, e come, ha allenato in maniera particolare i propri uomini.