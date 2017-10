#WorldCup line-up, so far:



— #WCQ (@FIFAWorldCup) 8 ottobre 2017

Le gare disi stanno concludendo e la lista delle nazionali che voleranno in Russia va via via completandosi.sono state, in ordine di tempo, ladi Robert Lewandowski - capocannoniere e recordman delle qualificazioni europee - e l'di Momo Salah, trascinato alla vittoria decisiva contro il Congo proprio da una doppietta dell'ex Roma. Due nazionali che si sono aggiunte alle 13 già certe di partecipare al Mondiale.Ecco l'elenco aggiornato di tutte le qualificate:(in quanto Paese ospitante),Nelle prossime settimane il quadro si completerà con le altre qualificate.arriveranno, con la Tunisia a un punto dal Mondiale, il Marocco in questo momento in vantaggio sulla Costa d'Avorio e il Senegal davanti a Burkina Faso e Capo Verde.: Francia, Svizzera, Serbia e Islanda sono in testa ai propri gironi e possono staccare il pass già tra lunedì e martedì, mentre altre quattro usciranno dai playoff - a cui parteciperà anche l'Italia - , i cui sorteggi sono fissati per il 17 ottobre e che si giocheranno tra il 9 e il 14 novembre. Glidovrebbero occupare la casella della qualificata, mentre per ill'della qualificazione, mentre è sfida totale tra Cile, Colombia, Perù, Argentina e Paraguay. Agli spareggi andranno una tra Siria e Australia contro Panama e la quinta del girone sudamericano (a oggi, il Perù) contro la Nuova Zelanda.