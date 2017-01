The Maracana stadium in Brazil, which hosted the 2014 World Cup final, has been abandoned. Sad.



( @blogvaimengao) pic.twitter.com/1hL0xRWA76 — Coral (@Coral) 5 gennaio 2017

Le Olimpiadi danno e tolgono, è risaputo. Lo hanno visto coi loro occhi in Brasile Brasile, dove sono stati disputati gli ultimi giochi Olimpici. L’inchiesta è stata sollevata da O Globo, qualche giorno fa.(foto dello stadio di O Globo). E non solo, perché lo stadio è completamente abbandonato. Se fuori dall’impianto l’erba è alta e non curata, all’interno è assente., attirati dalla spazzatura gettata dalle persone e non raccolta. Circa settemila sedili mancanti o posizionati in modo errato.- L’impianto,. Dieci giorni fa iniziavano a vedersi i primi problemi, ma adesso la situazione è peggiorata notevolmente. In meno di due settimane di è passati dalla partita delle stelle in onore della Chapecoense alla desolazione più totale.- O Globo analizza dettagliatamente la gestione della situazione.. La Maracana S.A aveva un contratto in scadenza a fine dicembre, ma in Brasile sostengono che gli eventi organizzati negli ultimi mesi fossero “abusivi”. Da allora ha smesso di pagare le bollette (nessuna luce, nessuna irrigazione del terreno di gioco) e assicura di non avere nessun dovere di mantenimento delle strutture. La politica locale, però, non ha mezzi e interessi per gestire e soprattutto mantenere l’impianto.: la francese Lagardère e BWA e la anglo-olandese CSM, GL Eventos e Amsterdam ArenA. Il Flamengo si è schierato con quest’ultima, minacciando di abbandonare per sempre la struttura se invece la gestione sarà affidata ai francesi. I tempi sono lunghi e