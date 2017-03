L'assenza di continuità in nerazzurro potrebbe essere un fattore negativo anche per il futuro di Gabigol in nazionale. Questo è quanto si apprende da esporte.uol, che spiega come Tite sia abbastanza scettico verso l’ex Santos. Il tecnico della nazionale brasiliana pensa che l’attaccante dell’Inter aiuti poco i compagni in fase di non possesso e che lo scarso impiego di de Boer prima e Pioli poi, abbiano negativamente influito sulla sua crescita.