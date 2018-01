Tarda ad arrivare l'ufficializzazione della cessione in prestito al Santos di Gabriel Barbosa. Lo slittamento, però, non è dovuto al rifiuto da parte del Benfica di pagare una parte dello stipendio dell'attaccante brasiliano: i dirigenti del Peixe,stuzzicati sull'argomento, hanno infatti smentito questa notizia circolata in Portogallo, dicendo di averla ignorata. La motivazione più plausibile - secondo Globoesporte - è che il dossier relativo a Gabigol non è prioritario per i due club europei, in queste ore concentrati maggiormente su altre questioni di mercato.