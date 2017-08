Nome nuovo per la difesa della Juventus. Secondo il portale cileno El Mercuio, la società bianconera ha messo nel mirino Benjamin, difensore 21enne dell'Universidad Catolica. Il giovane, 18 presenze nel suo attuale club, vanta anche trascorsi nella selezione Under 19 del Real Madrid nella stagione 2014/2015. Le Merengues, in quel caso, però, non esercitarono il diritto di riscatto fissato a quattro milioni di euro ed il ragazzo tornò in Cile. Non ci sono problemi di tesseramento perché ha passaporto croato.