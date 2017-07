Giorni caldi per il futuro di Mati Fernandez. Rientrato dal prestito al Milan, il centrocampista cileno ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina, ma per Pioli non dovrebbe rappresentare una priorità. E adesso direttamente dal Cile rimbalza una foto che immortala Mati a Valencia. La fonte riferisce che lo specialista classe 1986 ha offerte dalla Cina e dal Medio Oriente ma la sua presenza in Spagna potrebbe preludere ad una trattativa con il club del Mestalla. Senza dimenticare che il Levante qualche mese fa è tornato nella Liga dopo il purgatorio in Segunda Division.