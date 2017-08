Il Milan si prepara al playoff di Europa League contro lo Shkendija ma intanto programma anche gli ultimi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Montella: in attacco, al di là ai sogni sempre vivi Aubameyang e Belotti, il più vicino è Kalinic della Fiorentina ma Mirabelli e Fassone studiano anche un innesto per il centrocampo. Sfumato Badelj, che resterà alla Fiorentina, e sempre complicato Renato Sanches, sempre dal Bayern Monaco torna una suggestione già circolata a inizio mercato: Arturo Vidal.



'OFFERTA SUPER' - La clamorosa indiscrezione arriva dal Cile, più precisamente dalla televisione nazionale TVN: i rossoneri avrebbero presentato una ricchissima offerta al Bayern per il cartellino del centrocampista, ex Juve e cercato anche dall'Inter, mentre a Vidal sarebbe stato proposto un ingaggio raddoppiato rispetto all'attuale salario. Milan su Vidal per completare la mediana con Biglia e Kessie: scenario suggestivo, al momento non si trovano conferme dirette per avvalorare l'indiscrezione lanciata dai colleghi cileni.