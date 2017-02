Franco Dal Cin è stato il direttore sportivo che è riuscito a portare in Italia fuoriclasse come Zico all'Udinese e Futre alla Reggiana, nonché colui che ha voluto che la stessa Reggiana si dotasse, prima in Italia, di uno stadio di proprietà, il Giglio, adesso diventato Mapei Stadium, ovvero la casa del Sassuolo.



Dal Cin è intervenuto su Radio Blu per analizzare la pesante sconfitta della Fiorentina contro la Roma: "Firenze è famosa per il vorrei ma non posso, o per il posso ma non riesco, ma c'è l'amore della piazza verso questa squadra. Forse alla società manca una continuità di motivazioni e di progettualità. Corvino è una persona di qualità e di esperienza, se avesse le possibilità finanziarie adeguate a disposizione, farebbe una squadra per vincere. La compagine di Sousa fa delle grandi prestazioni, altre meno buone, anche contro squadre di caratura inferiore. I quattro gol subiti a Roma possono essere traumatici. Sono convinto che contro l'Udinese i viola ritroveranno l'entusiasmo e la qualità, anche per sfida un'altra squadra che non sta attraversando un buon momento".