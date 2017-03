La notizia dell'addio di Luis Enrique a fine stagione ha provocato un vero e proprio terremoto in casa Barcellona: il day after emergono retroscena sulla decisione del tecnico, i nomi per la sua successione e anche quali giocatori ora siano a rischio cessione.



'NON SAPEVAMO NULLA' - I giocatori del Barcellona non hanno saputo nulla fino a pochi minuti prima dell'annuncio, questa l'indiscrezione trapelata dallo spogliatoio blaugrana e confermata da Ivan Rakitic a Marca: "Prima di comunicare in conferenza stampa ha comunicato a noi la sua decisione, vogliamo finire la stagione al meglio e sfruttare quel che verrà. Non sapevamo nulla, speravamo che continuasse. Lo spogliatoio accetta la sua scelta e gli auguriamo il meglio".



I SUCCESSORI - Giocatori amareggiati per una comunicazione tardiva, la società invece comincia a correre ai ripari e cerca già il suo successore, ma non è un'impresa semplice: presidente, direttori sportivi e giocatori, ogni parte spinge per un nome diverso. Quello che potrebbe mettere tutti d'accordo e secondo la stampa vicina al Barcellona è di fatto il favorito è Ernesto Valverde: ex blaugrana, con ampia esperienza in Liga, Europa e lavoro della cantera, sta trattando il rinnovo con l'Ahtletic Bilbao ma in caso di chiamata sarebbe pronto a dire di sì. Valverde numero uno, ma attenzione ad altre due soluzioni suggestive: Jorge Sampaoli piace alla proprietà e può liberarsi dal Siviglia pagando la clausola rescissoria da 1,5 milioni di euro; seguito anche Massimiliano Allegri, come anticipato da Calciomercato.com, che lascerà la Juventus a fine stagione e ha in Ariedo Braida uno sponsor importante. In calo invece le quotazioni di Koeman (l'Everton vuole 8 milioni di euro per liberarlo), Blanc e Berizzo, possibile sorpresa Unzué.



CHI RISCHIA - Dal nome del prossimo allenatore dipende poi il futuro di tanti giocatori del Barcellona: il rinnovo di Lionel Messi resta un nodo spinoso, ma l'arrivo di uno tra Valverde e Sampaoli (soprattutto quest'ultimo) potrebbe essere una molla in più per la firma; si avvicina invece il prolungamento di contratto per Rakitic, che dovrebbe restare per dare il via al nuovo ciclo anche se la società si sta muovendo per assicurarsi un nuovo top (Verratti?) nel reparto. Tutta da decifrare invece la situazione di Paco Alcacer e Andre Gomes. Quasi 80 milioni di euro tra costi fissi e bonus spesi dal Barcellona in estate per strapparli al Valencia: due veri e propri flop che pesano sulle casse blaugrana, spetterà al nuovo tecnico decidere se provare a rivalutarli o sbarazzarsene la prossima estate. In bilico anche tante riserve di Luis Enrique: da Aleix Vidal a Denis Suarez e Arda Turan, il Barcellona può offrire diverse occasioni di mercato e i grandi club europei hanno già drizzato le antenne.