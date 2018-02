“Sveglia, torniamo a vincere”. Così uno striscione in Curva ad incitare la squadra, nessuna contestazione ma carica positiva da parte degli oltre 46 mila tifosi al Meazza. L’Inter però non si sveglia, anzi, continua nel sonno profondo e raggiunge l’ottava gara di fila senza vittorie. Questa volta si ferma in casa contro il Crotone di Walter Zenga. Pesante. Talmente pesante che ad un certo punto anche la pazienza dei tifosi volge al termine e dal “Forza ragazzi non vi lasceremo mai” si passa al “Tirate fuori i c…”.



PAZIENZA FINITA - Gli uomini in campo accusano appena lo schiaffo, provano la reazione, ma la scossa ambientale è quasi indifferente. Nulla sembra scuotere l’Inter, ormai piegata sulle ginocchia e incapace di superare anche il modesto Crotone. Dalbert è lo specchio di una squadra impaurita e priva di certezze: il brasiliano non azzarda una sola giocata, non produce uno scatto, non si esibisce in alcun bagliore. Solo ombra. E nel cono privo di luce finisce anche l’esperto Borja Valero, motore inceppato di un centrocampo ormai privo di idee. Si respira aria viziata, la contestazione (in termini di striscioni) non c’è stata, ma la sensazione è che adesso la pazienza dei tanti tifosi sia terminata.