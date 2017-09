"Spinazzola ci piace molto". Il corteggiamento dalla Francia del presidente del Lione, Aulas, è solo l'ultimo in ordine di tempo per Leonardo Spinazzola. Il desiderio "proibito" della Juventus, che lo ha trattato per tre mesi interi di mercato pur di riuscire ad anticipare il suo rientro a Torino; niente da fare, l'Atalanta ha fatto muro e si è tenuta stretta l'esterno della Nazionale. Apprezzato da tanti: il Lione è uno di questi club, anche il Borussia Dortmund ha fatto un'offerta in estate molto alta al giocatore e alla Juventus per il suo cartellino.



GIA' NEI PIANI - La Juventus con Marotta e Paratici è stata molto chiara: Spinazzola non si tocca, pur non essendo riusciti a riprenderlo subito per i buoni rapporti con l'Atalanta da preservare è già considerato un giocatore da Juve del futuro. Ecco perché il prossimo anno vestirà bianconero, la Juve ha avvisato gli agenti di Spinazzola, dirà no anche a una possibile plusvalenza dall'estero pur di tenerlo con sé. Duttile e di qualità, apprezzato da Allegri. Leo aspetta la Juve...