Non c'è solo Pietro Pellegri fra i talenti in rampa di lancio del Genoa. Oltre alla punta c'è un altro ragazzo anche lui classe 2001 che sta attirando su di sè numerose attenzioni. Si tratta di Eddy Salcedo che oggi compie 16 anni.



In estate lui insieme a Pietro Pellegri era stato ad un passo dal passaggio all'Inter. Accordo fatto con una valutazione complessiva di 30 milioni per entrambi. Poi l'affare saltato e ora una nuova corsa alla prelazione su i cartellini delle due punte che vede ancora l'Inter affiancata da Milan e Juve in vista di gennaio. Comunque vada, un compleanno movimentato.