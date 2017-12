L'anno sta per terminare edvisto che anche nel 2017 sono arrivati tanti trofei. Il cruccio rimane sempre quella Champions 'maledetta' alla quale i bianconeri puntano nel 2018. Intanto, per ricordare l'anno che sta per chiudersi, abbiamo interpellato oltre 60 giurati del mondo Juve, tra ex calciatori, dirigenti e allenatori per sentire da loro chi sono i migliori calciatori e quali sono i momenti da ricordare per ciò che riguarda la Vecchia Signora nell'anno che ci stiamo lasciando alle spalle. Cinque le sezioni scelte: Miglior giocatore italiano, Pallone d'Oro, Miglior acquisto, Miglior partita ed un buon proposito per l'anno nuovo....