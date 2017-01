Ci ha provato in tutti i modi, nei sei minuti che Massimiliano Allegri gli ha regalato domenica, contro la Lazio. Due occasioni: una di destro, a concludere una bella azione che aveva iniziato lui stesso, e una di testa. Eppure, per segnare il primo gol con la maglia della Juventus, Marko Pjaca dovrà aspettare ancora. Non molto, a sentire l'allenatore bianconero, che in ogni conferenza stampa elogia il talento dell'ex Dinamo Zagabria, sostenendo che sarà lui la vera rivelazione del 2017.



TALENTO A SPRAZZI - Un talento visto solo a intermittenza fin qui, soprattutto a causa di quell'infortunio al perone che lo ha tenuto fuori da ottobre a gennaio. Proprio quando stava cominciando a entrare sempre più spesso in campo e, complice il ko di Dybala, avrebbe potuto trovare ancora più spazio. Dopo i problemi fisici, ora Pjaca è tornato e aspetta un'occasione - la prima - da titolare. Quell'occasione che può arrivare già mercoledì.



DAL MILAN...AL MILAN - Allo Stadium arriverà il Milan, per i quarti di finale di Coppa Italia. Un avversario speciale per Pjaca, inseguito a lungo dai rossoneri in estate, prima della decisione di trasferirsi alla Juve: "Qui posso raggiungere i miei obiettivi personali e di squadra, e soprattutto giocare la Champions", aveva dichiarato il giorno della sua presentazione ufficiale. Per conquistarsi un posto in squadra per la Champions ci sarà tempo, prima ci sono campionato (da non sottovalutare il passaggio al 4-2-3-1, il modulo che più si adatta alle sue caratteristiche) e Coppa. Pjaca è pronto a ripartire. Con più di sei minuti a disposizione, ma cercando con la stessa grinta il primo gol.



