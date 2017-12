1 anno, 12 mesi, 52 settimane, 365 giorni, 8.760 ore. In un arco di tempo così vasto può succedere di tutto. Grandi trionfi, cocenti sconfitte, rivoluzioni tecniche e tecnologiche. Il 2017 sta andando ormai agli archivi e le ultime ore di questa strana annata ci consentono di riportare a galla i momenti più importanti, quelli che hanno lasciato un segno indelebile, in un modo o nell'altro, nei ricordi di tutti i tifosi. Dallo storico cambio di proprietà del Milan da Berlusconi a Yonghong Li alla Juve leggendaria capace di vincere 6 scudetti di fila. Ma anche il ritiro di Totti, e l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali di Russia 2018. Abbiamo scelto i 10 momenti più significativi, eccoli nel nostro video.







Adventures by A Himitsu https://soundcloud.com/a-himitsu Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/b... Music released by Argofox https://youtu.be/8BXNwnxaVQE Music provided by Audio Library https://youtu.be/MkNeIUgNPQ8