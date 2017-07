Due erano i tratti distintivi: lanel corso della stagione sportiva, il classico giro incon lee la camicia leggermente sbottonata nella suaquando il mercato estivo gli lasciava respiro. Un modo tutto suo di fare mercato per Adriano, storico ex amministratore delegato del, che poco lasciava trapelare delle sue trattative:solamente per citarne qualcuno, arrivati a sorpresa, facendosi notare solamente a giochi fatti.(come accadde per Tevez, sfortunatamente per i tifosi rossoneri); si muoveva tra le ombre del calciomercato, sigillando le finestre di via Turati prima e Aldo Rossi poi per non far uscire neanche uno spiffero, raggiungendo l'apice con il famosodel luglio 2011, con quel centrocampista dall'occhio ceruleo che mai varcò le porte di Milanello.. Sì, Galliani era amministratore delegato, ma faceva anche le veci del direttore sportivo, soprattutto dopo l'addio di Ariedo Braida. E negli ultimi anni il suo operato è stato bersaglio dei tifosi.: accolto con freddezza, arrivato dall', ha risposto coi fatti alle prime perplessità. In giro per l'Europa quando il closing sembrava in perenne ritardo, ha visionato, stretto contatti e definito gli affari. Per questo motivo, in un mese, ha chiuso 7 colpi, e altri due sono in canna (). Un totale cambiamento: prima si aspettavano i Giorni del Condor, le ultime ore di mercato per abbracciare nuovi colpi e ipotetici beniamini; ora è tutto anticipato (complice anche un preliminare di Europa League), e ogni giorno, i tifosi del Milan, sognano di scartare una sorpresa.- Già, non solo il mercato,. Nessuno segreto,Tutto alla luce del sole, tutto chiaro: obiettivi, giocatori in uscita, contatti costanti con gli altri club.. Un modo di fare che non lascia indifferenti, con i tifosi rossoneri che aspettano con ansia ogni nuovo acquist,o non tanto per scoprire cosa dirà il giocatore,. Pacche sulle gambe, frasi che sono già must, bacchettate estetiche ai giocatori (vero Conti?) che strappano un sorriso eora, invece, si rivede in ogni cosa che fa, con umiltà, schiettezza e semplicità. Via bermuda e camicia ai, è tempo di gustarsi Milanello sotto un albero, con ilin mano e la. Parafrasando il.E la vera 'dell'estate rossonera è proprio lui.@AngeTaglieri88