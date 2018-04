La Lazio si muove per trovare un sostituto di de Vrij e e rinforzare sul mercato il reparto arretrato. Miguel Araujo, centrale peruviano, era stato accostato alla squadra biancoceleste. Intercettato dai microfoni di rpp.pe Carlos Gonzales, agente del classe ’94, ha commentato: “Come agenti parliamo sempre con molte persone legate ai club e con intermediari, ma per ora non c’è stata nessuna conversazione ufficiale con la Lazio. Non c’è stato ancora alcun contatto diretto con il club, dobbiamo aspettare che l’eventuale interesse sfoci in una trattativa più formale”.



CONCORRENZA - Araujo ha attirato le mire di molti club, come ammette l'agente, che continua: "Siamo stati negli Stati Uniti per delle amichevoli e abbiamo notato una notevole presenza di scout e dirigenti di diverse squadre europee. A parte Araujo sono stati osservati anche Flores e Tapia. Non possiamo dire quali squadre perché sono informazioni riservate, ma erano presenti osservatori tedeschi, portoghesi e inglesi”. Folta concorrenza, ma ancora nessun contatto ufficiale con la Lazio.