Mai così vicini il Napoli e Jorge Mendes, uno degli agenti più potenti al mondo. Sì, perché il ruolo del procuratore portoghese sulla vicenda Faouzi Ghoulam è stato centrale. Il terzino algerino, ora ai box per infortunio, ha rinnovato quando sembrava molto complicato trovare un accordo tra le parti. C’è la tregua tra la società e Mendes, ma non è escluso che Ghoulam possa salutare in estate per un’offerta economica interessante o pari al valore della clausola rescissoria, ovvero 35 milioni di euro. In quest’ottica il Napoli già a gennaio ha sondato il terreno per Alejandro Grimaldo, terzino sinistro classe 1995 scuola Barcellona, in forza al Benfica e della scuderia dello stesso Jorge Mendes.



PRE-ACCORDO - Parti vicine, molto: secondo il quotidiano portoghese A Bola, il terzino ha già siglato un pre-accordo con il Napoli. Con un contratto in scadenza nel 2021 e una clausola rescissoria fissata a 60 milioni di euro, Grimaldo può lasciare il Benfica per poco più di 30 milioni. Per il Napoli il costo del cartellino è ancora troppo alto, ma la società lusitana è disposta a trattare sul prezzo. Il Benfica è bottega cara, il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli insistono con l’aiuto di Mendes, che da mesi sta trattando su questo fronte di mercato. Chiudere e arrivare alle firme tra la società sarà tutt’altro che semplice, ma Grimaldo e il Napoli sono vicinissimi.



SCUOLA BARCELLONA - Spagnolo classe '95, nato calcisticamente nel Valencia e cresciuto nella cantera del Barcellona, è passato lo scorso gennaio al Benfica. Sei mesi di apprendistato in seconda squadra ed ora subito punto fermo, inamovibile, del gruppo di Rui Vitoria. Seguito anche da Juventus, Manchester United e Valencia, che riabbraccerebbe il figliol prodigo molto volentieri. Il Benfica ha rispedito al mittente diverse proposte già a gennaio, ma il Napoli insiste e Grimaldo si avvicina, sempre di più. Il suo futuro è strettamente legato anche a quello di Faouzi Ghoulam.