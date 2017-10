É cruzamento, é golo. Enorme Diogo Dalot! Estreia e assiste pic.twitter.com/krH8mk60li — Raquel Moreira (@wasilewski10_) 13 ottobre 2017

. De Sciglio e Howedes, i giocatori chiamati a rimpiazzare il brasiliano, sono stati ben presto fermati da una serie di problemi fisici che ad oggi rendono ingiudicabile il loro apporto, ma nell'immaginario collettivo nessuno dei due è accompagnato da grandi aspettative. Anche per questi motivi, la dirigenza bianconera sta lavorando in prospettiva e, un giocatore che dagli addetti ai lavori è sul taccuino da tempo, perchè(il primo dei quali giocato sotto età), nel quale è sempre risultato come uno dei giocatori migliori per rendimento., dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei Dragoes (del quale è entrato a far parte all'età di 8 anni dopo aver detto no al Benfica),nel match di Coppa di Portogallo contro il Lusitano Evora e si è conquistato immediatamente le prime copertine dei quotidiani per la naturalezza con cui si è calato nella parte.Impiegato a sinistra, ovvero sulla corsia opposta a quella da lui prediletta,. Numeri che confermano il valore di uno degli astri nascenti del calcio portoghese, terzino moderno abile soprattutto in fase di spinta ma anche molto attento e concentrato in quella difensiva. I suoi allenatori lo descrivono come un ragazzo estremamente utile e perfezionista nel suo lavoro, uno che vuole capire i suoi errori per migliorarsi giorno dopo giorno.) e a condizioni economiche più vantaggiose, perchè le big europee, Juventus compresa, gli hanno messo gli occhi addosso e sono pronti a "passare alle cose formali".