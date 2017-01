L'arrivo alla Sampdoria di Bartosz Bereszynski spalanca le porte per una addio al club blucerchiato. A partire sarà quasi sicuramente Pedro Pereira, laterale portoghese da tempo accostato al Benfica. La trattativa tra Corte Lambruschini e le 'Aquile' è praticamente chiusa. Ai blucerchiati, scrive A Bola, andranno 3 milioni di euro più il cartellino di Filip Djuricic, che in questa stagione è stato prestato dalla società di Lisbona a quella genovese.



Sempre secondo il quotidiano portoghese sarebbe ormai questione di tempo prima dell'annuncio del ritorno al Benfica di Pereira. Si attendeva soltanto che la Sampdoria acquistasse un sostituto - Bereszynski appunto - prima di ufficializzare l'operazione.



Attenzione alle valutazioni 'di campo', però. La Samp sabato sera affronterà il Napoli al San Paolo, e non è escluso che Giampaolo voglia trattenere ancora Pereira sino alla gara con gli azzurri, dal momento che Bereszynski è appena arrivato a Genova e che Sala è ancora out.