In vista della supersfida di Champions League contro la Juventus, anche i media generalisti portoghesi hanno voluto dedicare ampio spazio nelle rispettive prime pagine all’impegno che il Porto affronterà questa sera al Do Dragao. In particolare, il quotidiano Jornal de Noticias ha titolato così nell’edizione odierna: “Il Porto non si sente inferiore a nessuno”. Ciò implica, naturalmente, la speranza che i ragazzi di Espirito Santo scendano in campo consapevoli dei propri mezzi e provino a battere la Juve nel proprio fortino: tale esito, eventualmente, rappresenterebbe un unicum nella storia, in quanto i Dragoes non sono mai riusciti a battere la squadra bianconera in nessuna competizione fino ad oggi.