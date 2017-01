È uno degli attaccanti al centro del mercato. Da diverse stagioni, da quando - nel 2012/2013 - con i 21 gol messi a segno per il Saint-Etienne convinse il. Dopo un anno al fianco di Robert Lewandowski, poi, Pierre-Emerickè diventato la punta di diamante del BVB di Klopp prima e di Tuchel poi. Accelerazioni, dribbling, ma soprattutto gol, tanti. Sono già 100 in 165 partite con i gialloneri, numeri che hanno attirato le attenzioni dei maggiori club europei.Aubameyang, impegnato attualmente con il Gabon nella Coppa d'Africa organizzata dal suo Paese, ha parlato del futuro: ". Nessuno può prevedere quello che accadrà, ora sono felice a Dortmund, ma non posso dire che resterò per altri due, cinque o dieci anni.. Sarebbe un colpo troppo duro per i tifosi del Dortmund. Non importa quello che mi potrebbero offrire, direi comunque di no. Quando ero al Saint-Etienne i tifosi mi chiesero di non andare al Lione e per questo non l'ho fatto".Un'apertura importante all'addio, che fa sperare) e, i due club che si sono mostrati maggiormente interessati ad Aubameyang, ma anche il. Nelle giovanili rossonere - dove sono passati anche i fratelli Catilina e Willy - l'attaccante gabonese è cresciuto e spesso torna in Italia, tra Milano e Varese, dove vivono ancora alcuni amici. In vista del mercato estivo che, dopo il closing del 3 marzo, permetterà maggiori investimenti, può essere un'idea: un, che potrebbe riportare in alto il nuovo Milan dei cinesi.