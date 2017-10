Un inizio di stagione difficile, un ruolo da comprimario che proprio faticava ad andar giù. Poi la sosta delle nazionali, una fiducia ritrovata con la maglia del Belgio, quel gol (con l'aggiunta di un assist) nella vittoria sulla Bosnia e ora anche la fiducia concessagli nuovamente da Unai Emery col Paris Saint Germain. E Thomas Meunier si è fatto trovare subito pronto siglando la doppietta contro il Dijon che allo scadere ha regalato i tre punti al PSG.



IL DUELLO CON DANI ALVES E LA JUVE - E contro il Dijon Meunier non ha neanche dovuto alternarsi con Dani Alves, vero perno della discordia in questo inizio di stagione. L'ex Juventus ha preso posto lungo l'out di destra fra i titolari togliendogli naturalmente spazio. Il brasiliano si è invece accentrato in mediana lasciando spazio alle sgroppate del belga che ora più che mai è diventato un obiettivo di mercato proprio della Juventus. Visionato più volte in stagione (tra le altre anche contro la Bosnia con il Belgio) il club bianconero vorrebbe provare a prenderlo già a gennaio per farlo arrivare, finalmente, in Serie A.



RETROSCENA INTER - Finalmente perchè Meunier è stato più volte vicino all'approdo nel campionato italiano. Già quando giocava nel Bruges il belga era seguito costantemente da osservatori italiani e il suo agente aveva trovato un preaccordo con l'Inter e con Piero Ausilio. Il club nerazzurro, sotto fair play finanziario scelse di non affondare il colpo e alla fine a spuntarlo fu proprio il PSG che lo acquisto per poco più di 7 milioni di euro. Un rimpianto per i colori nerazzurri che nel settore dei terzini hanno più volte sbagliato investimenti. Riuscirà la Juventus a convincere il PSG?