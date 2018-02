La Juventus ci ha fatto più di un pensiero nell'ultima finestra di mercato per ovviare all'emergenza esterni venutasi a creare a causa delle condizioni fisiche di Dybala e Cuadrado e la cessione di Pjaca, ma le richieste dell'Atletico Madrid hanno scoraggiato da subito la coppia formata da Beppe Marotta e Fabio Paratici. Yannick Carrasco è stata un'idea per gennaio e può tornare ad esserla la prossima estate, a maggior ragione se Simeone rimanesse sulla panchina dei colchoneros anche nella prossima stagione. Il feeling tra il tecnico argentino e l'attaccante belga è scemato negli ultimi mesi e l'ex giocatore del Monaco ha più volte manifestato la volontà di accettare una nuova sfida per rilanciarsi anche in chiave nazionale e, secondo quanto riferiscono i colleghi di Mundo Deportivo, la Juventus potrebbe tornare a sondare questa pista la prossima estate.



PROMESSA PER GIUGNO? - Questa è l'indicazione che la dirigenza della Juventus ha fatto pervenire all'entourage del calciatore, a patto che le condizioni economiche dell'operazione siano ben diverse da quelle prospettate dall'Atletico a gennaio. La Juve aveva manifestato la volontà di trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la richiesta del club spagnolo è stata di fissare un obbligo di riscatto a non meno di 50 milioni di euro. Troppi, anche per la Juve, che confida in uno scarso coinvolgimento di Carrasco anche nella seconda parte di stagione per trattare a giugno su basi più favorevoli.