Nonostante il periodo assolutamente fenomenale per la Juventus di Allegri (11 vittorie ottenute nelle ultime 12 partite) c'è almeno un bianconero che non sorride affatto. E' Tomas Rincon, che arrivato lo scorso gennaio dal Genoa per 8 milioni di euro, finora è riuscito a collezionare appena 246 minuti con la sua nuova squadra. Anche i media venezuelani si interrogano sullo scarso utilizzo del mediano da parte del tecnico della Juve: i motivi, evidenziati da Foro Vinotinto, risiedono sia nel nuovo 4-2-3-1 dei campioni d'Italia (con lo spazio per i centrocampisti che si è ridotto notevolmente) sia nelle qualità tecniche dello stesso Rincon, inferiori a quelle dei colleghi di reparto. I connazionali del General si augurano comunque che il giocatore riesca a trovare più spazio nel finale di stagione.