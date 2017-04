Ultimo derby per il capitano giallorosso? Probabile. Al momento, stando alle parole di Spalletti, le possibilità di un rinnovo sono estremamente basse. I tifosi di calcio, non solo quelli della Roma, devono prepararsi ad un ipotetico addio al calcio di uno dei più grandi numeri 10 degli ultimi vent'anni e di conseguenza all'ultima apparizione del numero 10 giallorosso contro la Lazio. Francesco Totti, classe 1976, è l'ultima bandiera rimasta nel nostro campionato, il modello calcio-business sembra avere preso il sopravvento e sentimenti, appartenza a una maglia, a una tifoseria e ad un luogo sembrano utopia nel calcio moderno. La domanda è sempre la stessa: Quanti trofei avrebbe potuto vincere Francesco Totti andando via da Roma?.Qualcuno dirà che non ha voluto mettersi in discussione, non ha avuto il coraggio di lasciare la capitale, magari sono gli stessi nostalgici che si lamentano di un calcio senza più valori e bandiere. Invece, per fortuna, c'è chi ha preferito seguire le emozioni, l'amore, la ragione e la romanità.



UOMO DERBY- Ci sono giocatori entrati nella storia del calcio e nel cuore dei tifosi grazie alle loro prestazioni nel derby,la partità più sentita dell'anno.Uno di questi giocatori è indubbiamente il 'Capitano'. 43 derby giocati e 11 reti recordman assoluto. La storia di Totti nella stracittadina romana inizia il 6 Marzo 1994, partita persa 1-0 nella quale il 17enne si procura un rigore poi sbagliato dal 'Principe' Giuseppe Giannini. Prima delusione, sicuramente meno cocente di quel derby del 26 Maggio 2013 quando Lulic mise la firma decisiva nella finale di Coppa Italia. Arriviamo infine ai momenti felici per il 10 giallorosso: il primo gol nel 1998 in un pirotecnico 3-3, nella stagione successiva la Roma vince il derby dopo 4 anni di astinenza e Totti realizza un altro gol, a fine partita mostra una maglia con la scritta 'Vi ho purgato ancora' che entrerà nella storia . Storia, come quel legame Totti-cucchiaio che li lega da sempre, il marchio di fabbrica, esibito nel 5-1 dell'11 Marzio del 2002 e dedicato alla futura moglie Ilary Blasi con tanto di t-shirt che recita ' 6 Unica'. Ma non possiamo dimenticare l'esultanza con la telecamera di un operatore tv, la simulazione del parto con la moglie in dolce attesa fino ad arrivare al pollice verso mostrato ai cugini nel derby del 2010. Nel 2015 il derby da ricordare, la Roma è sotto 0-2 poi ci pensa Totti con una doppietta a pareggiare, record di gol nel derby raggiunto ed esultanza che fa il giro del mondo.Il capitano giallorosso prende uno smartphone e immortala il momento con un selfie con il panorama della curva Sud. Derby da protagonista assoluto diversi dagli ultimi 4 vissuti da panchinaro di lusso.



ULTIMA APPARIZIONE?- Alle ore 12.30 si scende in campo per il derby, salvo clamorose sorprese il capitano partirà dalla panchina ma ci sono indizi che fanno pensare ad un suo ingresso in campo. La Nike ha prodotto appositamente una scarpa color oro per celebrare i 25 anni di carriera ed ha creato un evento. Ma sono soprattutto i tifosi giallorossi a reclamare la presenza in campo del numero 10. Se il risultato fosse in bilico un ingresso in campo di Totti darebbe tecnicamente una marcia in più ma soprattutto sarebbe in grado di caricare incredibilmente lo stadio Olimpico. Tra poche ora la risposta, derby da protagonista o derby da comparsa? Intanto c'è chi ancora spera che non sia davvero il suo ultimo da calciatore.