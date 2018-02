Impatto devastante, come le "bombe" dalla distanza che lo caratterizzano e che stanno facendo impazzire tutta quanta la Foggia calcistica: Oliver Kragl, jolly tedesco di Wolfsburg, 28 anni, si sta prendendo la città dauna a suon di grandi prestazioni e di reti decisive.



4 RETI IN 5 PARTITE, 12 PUNTI PER IL FOGGIA - Mezzala ma all'occorrenza anche esterno sinistro, posizione nella quale lo sta schierando il tecnico dei rossoneri pugliesi Giovanni Stroppa nel suo nuovo 3-5-2, Kragl ha letteralmente "spaccato" la Serie B da quando è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Crotone: il primo gol con la maglia rossonera arriva subito, il 27 gennaio 2018, contro la Virtus Entella, poi si ripete il 12 Febbraio a Palermo, contribuendo alla rimonta vittoriosa del Foggia contro la squadra palermitana, lunedì scorso, e ieri segna una doppietta decisiva nella partita interna contro il Carpi. Da quando è arrivato, ha realizzato 4 reti in 5 partite, contribuendo ad un fabbisogno di 12 punti e marchiando a fuoco le quattro vittorie consecutive dei Satanelli.



IL GENIO DI NEMBER E IL SOGNO PLAYOFF - Ciò che stupisce però non sono i numeri, ma il livello delle prestazioni e dei gol: sensazionali quello contro l'Entella, quello contro il Palermo e il primo dei due di ieri. Nel piede sinistro sembra esserci un vero e proprio "cannone" in grado di sfondare la porta: d'altronde, per la Serie B Kragl appare sprecato. Geniale l'intuizione del ds dei pugliesi Nember, bravo a portare a Foggia un giocatore che in Italia ha giocato in Serie A con Frosinone e Crotone, ma che ha conosciuto anche vetrine prestigiose come il Wolfsburg, club dove è cresciuto, ma anche l'Eintracht Braunschwerig e il Ried, in Germania e Austria. Con questo tipo di prestazioni da parte del tedesco, nulla è precluso per i dauni, che sono ormai a soli tre punti dalla zona playoff. E sogna anche Alessia Macari, fidanzata di Kragl che lo sostiene sempre sui social e che è prossima a diventare sua moglie: se il marito continua così, potranno celebrare il matrimonio a Foggia, città di cui il tedesco avrà presto le chiavi..



