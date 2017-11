Due settimane di stacco per permettere alle nazionali di giocarsi in 180' l'accesso al Mondiale di Russia o per provare nuovi schemi in amichevole. Due settimane che diventano però anche un'occasione importante per chi nel proprio club non trova sempre spazio: 'fuori dai piedi' i titolari, impegnati con le rispettive selezioni, per gli allenatori è possibile lavorare maggiormente sui meno impiegati, che hanno quindi l'opportunità di mettersi in mostra e riscrivere le gerarchie. E' quanto spera ad esempio Dalbert, arrivato all'Inter in estate come fiore all'occhiello per la difesa e diventato poi un vero e proprio mistero.



RISERVA DA 20 MILIONI - 20 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersene altri 8 di bonus: questo quanto speso in agosto dai nerazzurri per strappare il laterale mancino al Nizza, ma a un investimento ingente non corrisponde un utilizzo da protagonista. Solo 5 presenze in questa Serie A, di cui 3 da titolare con Spal, Crotone e Genoa, non partite di cartello. Se all'arrivo c'erano dubbi su quanto tempo ci avrebbe impiegato ad adattarsi alle tattiche difensive mentre c'era grande fiducia nel suo potenziale in fase di spinta, è stato proprio questo dettaglio a tradire Dalbert: incursioni e discese solo a intermittenza, preoccupato più di guardarsi le spalle che a seminare gli avversari sulla corsia mancina. Troppo poco per convincere Spalletti che ha gradualmente virato su Nagatomo, rivitalizzando il giapponese e relegando il brasiliano alla panchina nelle ultime cinque uscite. Ora Yuto non c'è, impegnato con la nazionale nipponica nelle prestigiose amichevoli con Brasile e Belgio, Dalbert ha diversi giorni a disposizione per lavorare a tu per tu col tecnico di Certaldo, adattarsi al meglio alle sue richieste per il ruolo e ripresentarsi alla sosta non come una riserva da 20 milioni, ma come un'arma in più per consentire ai nerazzurri di proseguire la cavalcata trionfale di inizio stagione (ancora imbattuti) e mantenere viva la speranza di uno scudetto che manca dal 2010.



@Albri_Fede90