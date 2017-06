Vuole solo e soltanto l'Inter. Linea chiarissima quella di Dalbert, il terzino del Nizza è l'obiettivo numero uno dei nerazzurri sulla fascia sinistra e adesso è diventato un alleato della coppia Sabatini-Ausilio in questa trattativa: nelle ultime ore, il giocatore ha avuto un nuovo contatto col club francese tramite il suo entourage chiedendo di essere ceduto all'Inter, una priorità assoluta.



NUOVA BASE - Cambierà così la base della trattativa per Dalbert, l'Inter è pronta ad alzare l'offerta passando da 6 a 8/9 milioni di euro al Nizza più bonus, oltre alla possibilità di inserire due giovani nella trattativa. C'è stata un'apertura a riparlarne già nella prossima settimana, Inter e Nizza si vedranno per provare a definire, servirà un ulteriore sforzo nerazzurro per andare incontro ai 15 milioni di richiesta. Ma Dalbert è deciso: solo Inter.