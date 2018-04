Lionel Messi non si è visto, ieri, nella sfida contro la Roma. Annullato dalla squadra giallorossa, zero gol segnati in due partite e un'eliminazione che è già nella storia. In Argentina ha fatto rumore il ko della Pulce, tanto da essere attaccato da Martin Liberman, noto giornalista argentina: "Messi non ha toccato palla. Tutte le volte che il Barcellona ha subito sconfitte importanti, Messi non si è visto: non segnò contro il Liverpool, con lo United, con l'Inter, con il Chelsea e con la Juventus nel 2017. La squadra ha bisogno di lui, così come l'Argentina".