L'Inter fa sul serio per Lautaro Martinez. Tripletta del bomber argentino sotto gli occhi di Ausilio, con la dirigenza nerazzurra che ora fa sul serio. Come riporta Tyc Sports, l'Inter ha presentato un'offerta a 16 milioni di euro più 4 di bonus al Racing Avellaneda, con il club argentino che valuta. I nerazzurri lo vogliono per l'estate, mentre il Racing vuole tenerlo fino a dicembre per averlo fino al termine della Copa Libertadores.