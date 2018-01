Gonzalo Higuain è pronto a tornare in nazionale: secondo quanto riporta il quotidiano argentino Olé, ci sarà un incontro tra l'attaccante bianconero e il tecnico della Seleccion Jorge Sampaoli, che sarà a Torino nelle prossime settimane per comunicargli il suo reintegro nella nazionale a partire da marzo, quando l'Argentina giocherà due partite amichevoli prima dell'inizio della Coppa del Mondo in Russia.



ICARDI E AGUERO - Secondo il quotidiano argentino Sampaoli incontrerà anche due "rivali" del Pipita per una maglia da titolare in nazionale: Mauro Icardi e Sergio Aguero. Tutti e tre dovrebbero però essere inclusi nella convocazioni del tecnico ex Siviglia vista l'assenza forzata di Bendetto (pallino di Sampaoli) infortunato al legamento crociato del ginocchio.