Icardi potrebbe non fare parte della spedizione argentina al prossimo Mondiale. Questo è quanto scrivono in Sudamerica, dove sostengono che Sampaoli stia seriamente pensando all’esclusione del capitano nerazzurro. A lanciare l’indiscrezione è Fox Sports Argentina, che spiega come già nelle prossime amichevoli l’Albiceleste dovrebbe fare a meno di Icardi, da un mese fermo ai box per l’infortunio alla coscia. A pesare, sulle scelte del ct, il non ottimo rendimento dell’attaccante con la maglia dell’Argentina e il tanto discusso rapporto tra lui ed alcuni componenti dello spogliatoio.



RISCHIO DEPREZZAMENTO - Una notizie che, se dovesse trovare conferme, graverebbe anche sull’Inter, che al di là delle dichiarazioni ufficiali, riflette seriamente sull’eventualità di poter cedere Icardi a fine stagione. La clausola rescissoria (valida solo a luglio) è fissata a 110 milioni di euro ed è valida solo per l’estero, ma il timore è che alla fine nessuno presenti realmente un’offerta simile. Un buon Mondiale, invece, avrebbe potuto aiutare in tal senso, come già la semplice convocazione e questo l’Inter lo sa bene.



SAMPAOLI STREGATO DA LAUTARO - Chi invece dovrebbe far parte delle amichevoli organizzate dall’Argentina è Lautaro Martinez, attaccante prossimo a vestire i colori nerazzurri. Nelle ultime settimane Sampaoli è stato spesso avvistato in tribuna in occasione delle sfide del Racing, rimanendo sempre impressionato dalle giocate del classe ’97, che potrebbe involontariamente rendersi autore di quella che sarebbe una grande beffa ai danni di Icardi e forse anche della stessa Inter.