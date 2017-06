Gary Medel vicino al ritorno in Argentina. Mancini ci stava pensando per il suo nuovo Zenit, ma ha preferito virare sulla tecnica di Leandro Paredes, ora è il Boca Juniors a fare sul serio per il centrocampista cileno, questa sera impegnato in Confederations Cup nella sfida contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.



Dal 2009 al 2011 il Pitbull ha indossato la maglia degli Xeneizes e ora è vicino al rientro alla Bombonera. Lo scrive El Mercurial, riportando le dichiarazioni di una fonte vicina al club argentino: "Medel è la nostra prima scelta per il centrocampo. Stiamo trattando direttamente con il giocatore e il suo club. Siamo a buon punto e speriamo che il tutto si concretizzi. Il Boca è campione in carica e deve essere rafforzato a dovere".