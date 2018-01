Arrivano dall'Argentina, dove è in vacanza, le parole di Diego Perotti ai microfoni di Tyc Sports. "Questo è un anno speciale per me. Nonostante le difficoltà nella mia carriera - ha dichiarato l'esterno giallorosso - sono stato in grado di recuperare e arrivarci condividendo molto con giocatori importanti. Questi mesi saranno fondamentali soprattutto per chi non è stato convocato con continuità. Mi giocherò tutte le possibilità per arrivare al Mondiale nel miglior modo possibile perchè questo è il primo pensiero. Ovviamente voglio giocare bene nella Roma - conclude - ma alla mia età devo giocarmi tutte le carte che ho a disposizione perciò farò di tutto per andare in Russia"